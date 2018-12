Viimase hetke kingitused võivad olla kõige suurema keskkonnamõjuga

Kui kingituste ostmine jääb viimasele hetkele, on oluliselt suurem risk, et leitu on koormav keskkonnale ja kasutu kingi saajale. Kingi Targalt algatus annab ideid, kuidas teha lähedastest ja loodusest hoolivaid kinke.

Arengukoostöö Ümarlaua kommunikatsioonijuht Katrin Pärgmäe sõnul on kingitustel kaugele ulatuv mõju. «Lapsed õpivad täiskasvanute eeskuju järgi, terve aasta jooksul. Kui me ise väärtustame südamega tehtud asju ja koos oldud aega, teevad seda ka lapsed ja see on kingitus terveks eluks. Ostes vähem asju, saame lastele pärandada puhtama planeedi ning teiseks teadmise, et meie väärtust ei määra ostetud asjade kuhja kõrgus,» märkis ta.

Kuigi kõigil meist on soov jõulude ajal lähedasi meeles pidada ja neid kinkidega rõõmustada, on liigne tarbimine kahjulik nii keskkonnale kui vaesemate riikide inimestele. Tarbimine on ka üks suuremaid kliimamuutuste põhjustajaid, sellega on seotud plastikureostus, transpordist tulevad heitmed, prügi teke, tootmises tekkiv õhusaaste, jne.

Abiline kingi otsimiseks. FOTO: Kingi Targalt

5 ideed, kuidas teha kink, mis hoolib saajast ja loodusest:

Elamused – enamasti ei ole peredes puudust asjadest, vaid ajast. Millal käisite koos teatris, kontserdil, matkal või SPAs? Elamuskingid on oma olemuselt väikese keskkonnamõjuga, tuues samal ajal rõõmu ka peale jõule. Parima elamuskingi tegemine nõuab kindlasti enne väikest luuret. «Minu aja kinkekaart». Mis võiks näiteks väikeste lastega peret rohkem rõõmustada kui teadmine, et hoiate järgmisel aastal kolmel õhtul nende lapsi? Autota inimesele võib rõõmu teha «taksoteenuse» kinkekaart. Lapsi võib rõõmustada kupongide pakett «saan tund aega kauem üleval olla», «üks päev minu valitud tegevusega», «kinoskäik minu valitud filmile», jne Kõige olulisem on see, et valida tuleb tegevus, mis teeb rõõmu kingi saajale. Ka kasutatud asjad võivad olla suure väärtusega – kaubanduskeskuse asemel saab minna antiigipoodi, et leida sealt raamatuid, kunsti või ehteid. Ise tehtud kink ei pruugi võtta palju aega või vahendeid – karp küpsiseid koos südamest tulnud kirjaga toob kauaks rõõmu (eriti arvestades, et põhjamaalastena ei ole paljudel meist lähedastele kerge öelda, kui erilised ja kallid nad on). Annetuskingitused. Kui inimesel ei ole midagi vaja, saab tema nimel teha kingi inimesele või loodusele, kes seda väga vajab. Nii saab ühest kingist topeltrõõmu!

Lisainfo kõikide ideede kohta saad leida SIIT.

Hoolivate kingituste visuaal võid leida SIIT.