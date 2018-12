Kaubandusmeka avaldab, millised on tänavused jõuluhitid

Rocca al Mare keskuse kauplusted andsid teada, millised on nende pühade hitt-tooted, mida kõige rohkem osta eelistatakse.

Kingad ja rõivad

ABC Kinga poes on jõulueelsel perioodil traditsiooniliselt kingihittideks kotid, rahakotid ja sussid. Kottidest eelistatakse pidulikke ridiküli tüüpi peokotte, mida ostetakse nii kingikotti panemiseks kui ka aastalõpupidusid silmas pidades iseendale.

Cropp, Reserved, House, Sinsay ja Mohito riidekauplustes on kõige minevam jõulukaup sviitrid. «Meie brändi kauplustes lähevad väga hästi kaubaks jõulusviitrid. Lisaks ostetakse sädelevaid kleite, pluuse ja seelikuid,» ütles LPP Grupi turundusspetsialist Olivia Laul.

Spordikaupadest on Rademaris kõige menukamad kingid soe pesu ja sokid.

Mänguasjad

Teatavasti on pühade aegu mänguasjadel eriline roll jõuluvana kingikotis, kuna sajad tuhanded lapsed ootavad juba pikkisilmi jõuluvana. XS Mänguasjad kauplustes on sellel aastal kõige populaarsemad L.O.L. üllatuskomplektid ja interaktiivne Poopsie ükssarvik.

«Kindlasti on oodatuimad kingitused väikeste preilide seas ka kaunid ja klassikalised suured nukud, poiste meeli aga köidavad robotmänguasjad. Kogu perele võiks rõõmu pakkuda aga lauamängude klassika ehk Monopoly, millest on olemas ka elektrooniline verisoon koos kaardimakse terminaliga,» ütles XS Mänguasjad turunduskoordinaator Chrislyn Kikkas. «Jätkuvalt populaarsed on ka erinevad vahvad interaktiivsed loomakesed».