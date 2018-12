Millised on äride ladustamisvõimalused Eestis?

Kuidas valida korralik ladu?

Mida teha siis, kui kontoris on ülemäära palju mööblit või hoopis ajast ja arust dokumente, mida ei saa hävitada, kuid mis lihtsalt jalgu jäävad? Appi tulevad laoteenused! Olgu tegemist tollilaoga või tavalise tootelaoga, kui sul on liialt palju asju, mis jäävad iga päev ette, on paras aeg mõelda laoteenuse valimisele. Kuidas leida aga ladu, kus su asjad oleksid kaitstud ning mis aitaks mure lahendada selle asemel, et uusi muresid juurde tekitada?

Esiteks tuleb mõelda asukohale. Mis siis, kui on vaja oma asju uuesti kätte saada või teise linna kolida? Laod on küll enamasti paigutatud strateegiliselt, kuna laohaldurid on mõelnud klientide mugavusele ja laoteenuse kättesaadavusele, kuid kui soovid leida väga soodsa teenuse, võib juhtuda, et ladu ei paiknegi kõige paremas kohas.

Lisaks logistilisele mugavusele tuleks mõelda ka asukoha ümbrusele. Milline on lao ümbruses olev rajoon? Kas silma torkab vandaalitsemise märke? Kui soovid ladustada olulisi dokumente, ei saa riskida võimaliku turvaohuga.

Asukoha ümbrusest veelgi olulisem on laohoone enda seisukord. See on ühtlasi üks põhjuseid, miks enne laoteenuse tellimist on hädavajalik üle kontrollida laoruumide seisukord isiklikult, mitte tellida teenus interneti vahendusel ilma kordagi pinnale pilku peale panemata. Asjaolud nagu üleliigne niiskus, veekahjustused ja ebapiisavad turvafunktsioonid torkavad kohe silma. Vali ladu, mille ruumid on puhtad ja kuivad ning kus on rohkem turvameetmeid rakendatud kui üksnes tabalukk ukse ees. Korralik laoruum peaks olema tarastatud ning valvesüsteemiga!

Kuigi laoteenuse eest ei taha keegi maksta just rohkem kui hädavajalik, ei tasu ka koonerdada. Nagu mainisime, ei pruugi soodsa hinnaga saada kõige paremat kohta. Ole valmis maksma pisut rohkem selle eest, laos paigutataks su tooted korralikult ning neid hoitaks turvaliselt ja heas seisukorras. Pole midagi hullemat, kui pärast ladustamisperioodi lõppu avastada, et niiskus on näiteks su olulised dokumendid rikkunud või seadmed roostetama pannud!

Nagu öeldakse, on oma silm kuningas. Seega enne laoteenuse valimist mine kindlasti laoruumi vaatama ja ära karda küsida lisaküsimusi!

Allikas: Livid.ee