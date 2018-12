Töökoha rentimine kogub järjest rohkem populaarsust

Kodust töö tegemine kõlab alguses küll vahvalt – hoiab kokku nii aega kui ka raha, kuid tegelikult võib see kajastuda ka töö produktiivsuses. Väikesel ettevõttel pole aga kontori keskkonda saamiseks mõistlik eraldi pinda üürima hakata. Siinkohal tulevadki appi töökoha renti pakkuvad teenused ja büroohotellid.

FOTO: ERIK TIKAN / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Viimasel ajal on Tallinnas järjest rohkem avatud büroohotelle. Tallinnas Vabaduse puiesteel asuvas Manta Majas töökoha rentimise teenust pakkuv HummerHub on tegutsenud aasta. Müügi-ja tegevjuhi Katre Tampi sõnul võib inimestele paista töökoha rentimine USA ja lääneriikide moodi, kuid vaikselt on trend hakanud ka Eestis kanda kinnitama. «Nii palju, kui ma olen ise kuulnud, siis on neid, kes plaanivad seda teenust pakkuma hakata, seega ilmselt järgnevatel aastatel läheb turg suuremaks,» sõnas Tamp.

Vabakontoreid haldavad ettevõtted pakkuvad enda poolt eelkõige mugavust väike ettevõttele. Näiteks on võimalik inimesel rentida mingiks kindlaks perioodiks laud, kusjuures valida saab nii statsionaarse kui ka hot desk põhimõttel toimiva laua vahel, kus igal korral tuleb uue laua taga istuda. Büroohotellides on olemas kõik, mida ühel ettevõttel vaja võib minna, nt wifi, printer, kööginurk, nõupidamisruum. Mõningatel ettevõtetel on ruumide kasutamine töökoha rendi hinna sees, teistel tuleb juurde maksta.

HummerHubi büroohotell Manta Majas Nõmmel. FOTO: ERIK TIKAN / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Üldjuhul saavad kliendid 24/7 ligipääsu kontoriruumidele, olenevalt siis kas võtme, kaardi, telefoni või üldse sõrmejälje näol. Tampi sõnul kasutavad kliendid ööpäevaringset kontorisse saamise võimalust aktiivselt ära. «Vahel on näiteks selliseid päevi, mil enamik laudu on täis, kuid teinekord on valdav osa ruumidest tühjad. Näiteks reeded on tavaliselt teistest tööpäevadest tühjemad, sest inimesed on ise oma aja peremehed, seega kipub olema nii, et nädalavahetus algab juba varem,» märkis Tamp.

Kuna HummerHub on turul olnud nüüd veidi üle aasta, siis mingeid põhjapanevaid järeldusi ei saa veel teha. Küll aga on Tampi sõnul büroohotellide populaarsus järjest kasvab. «Kui võrrelda seda, mis oli pool aastat tagasi ja mis on nüüd, siis inimeste teadlikkus on suurem,» kinnitas Tamp ja lisas, et nende majja on tulnud ka aastaid tegutsenud ettevõtted, mitte vaid värsked start-upid. «Nad ütlevad, et tahavad tulla siia tööle, sest kõik tehakse ette-taha ära, ei pea muretsema kontoritarvete, printimise, interneti ega kommunaalkulude pärast. Kindlasti mõjutab inimesi ka see, et kontorihotellides puutuvad omavahel kokku väga erinevad ettevõtted,» Tampi sõnul ei ole harv see, et kahe ettevõtte vahel tekivad koostöö ideed, millest hiljem ka midagi päriselt sünnib.

Töökoha rentimine ei nõua kindlat ametit või valdkonda. Sestap rendivadki töökohta inimesed täiesti erinevatest aladelt. «Kontorihotellis on inimesi raamatupidajatest veebidisaineriteni, insenere, ehitusinimesi. Näiteks üks seltskond tegi siin vahepeal mobiiliäppi. Tegevusvaldkonnad on täiesti seinast seina,» kirjeldas Tamp.