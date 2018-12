Jõuluvanad sõidavad rongiga tasuta

«Mõistagi on just jõuluvanadel pühade ajal eriti palju ringisõitmist, soovime neile sel tähtsal ajal abiks olla ja aidata turvaliselt ning kiirelt lasteni jõuda. Just seetõttu on kõikidele jõuluvanadele 23.-26. detsembrini rongisõit tasuta ja seda loomulikult kõikidel Elroni liinidel,» ütles Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuht Mariis Adamberg.