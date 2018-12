Galerii! Tarbijakaitseamet leidis poodidest ohtlikke mänguasju ja tarbekaupu

Mänguasjade hulgast osutusid väikelastele ohtlikuks:

Testimisele võeti ka kuus nahktoodet kroom VI sisalduse testimiseks ning viis moeehet nikli sisalduse kindlaksmääramiseks. Nii nikli kui ka kroom VI sisaldusele tarbijatoodetes on kehtestatud Euroopa Liidus piirnormid, kuna need võivad inimese nahaga kokku puutudes kutsuda tundlikel inimestel esile allergilisi reaktsioone.

Kuuest testimisele saadetud nahktootest leiti liigne kroom VI neljas tootes – ühes käevõrus ja kolmel kindapaaril. Käevõru New Vintage by Kriss oli müügil Pärnus asuvas Suveniir OÜ kaupluses. Nahkkindaid müüsid Võru TÜ kauplus Võru Kaubamaja (nahkkindad GT1174), N-Kaubandus OÜ kauplus N Trend (kindad Birreti) ning Vikserra OÜ kauplus 4 Seasons (kindad Yimer).

Kõikide nimetatud ettevõtjate suhtes alustati haldusmenetlus ning tooted on müügilt eemaldatud. Tarbijakaitseamet on 2018. aastal testimiseks võtnud kokku 55 toodet, millest ohtlikuks on osutunud 14 ning nõuetele mittevastavaks märgistuse puudulikkuse tõttu 3 toodet. Osade toodete osas on menetlused ettevõtjatega veel pooleli.