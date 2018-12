Neste katsetab tankimist robotkäega ja tutvustab uut tanklapoe prototüüpi

Uut tankimiskogemust katsetatakse hetkel testgrupi poolt Soomes Vantaa linnas Siltamäki tanklas. Seal on tankuri kõrvale paigaldatud robotkäsi, mis on õpetatud autosse kütust tankima ilma inimese sekkumiseta.

Siltamäki tankla robotkäsi on maailmas üsnagi haruldane. Et seda kasutada, selleks peab autojuht paigaldama oma autole kiibi. Kiibi olemasolu võimaldab robotil tuvastada auto margi ning valida sobiva kütuse.

«Kui robotkäe katsetamine osutub edukaks, tahame me neid paigaldada ka teistesse tanklatesse. Juba täna saab klient Soomes maksta kütuse eest mobiiltelefoniga, tulevikus saab seega olema võimalik tankimine ilma autost väljumata. Robotkäe laiem kasutuselevõtt tanklates võiks olla lahenduseks inimestele, kelle on piiratud liikumisvõime,» rääkis Neste turunduse ja teenuste valdkonna asepresident Panu Kopra.

Täisautomaatne tanklapood

«Siltamäki tankla automaatpood on käivitatud pilootprojektina ning see annab meile võimaluse eksperimenteerida ja avastada, milline automatiseeritud ostmise süsteem sobib kõige paremini kokku autojuhtide elustiiliga. Sõltuvalt sellest, millise kogemuse me projektist saame, tahame me järgmisel aastal otsustada, millises mahus läheme selle kontseptsiooniga edasi,» ütles Kopra.