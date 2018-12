Personalijuht: vanad tööviisid jäävad kaugtööle jalgu

Kaugtöö on hetkel elujõulisem kui kunagi varem. Kuigi sellest on räägitud kaua, on see teadlikumalt kõneaineks olnud viimastel aastatel. Ka hiljutise Palgainfo Agentuuri statistika järgi pakuvad Eestis paindlikku töökorraldust enam kui pooled tööandjad, kuid tõsi, enamasti võimaldatakse seda vaid kindlatele gruppidele või üksikutele töötajatele. Kõnekas fakt on ka see, et meil on ligi sada ettevõtet, kes viimasel kahel aastal on saanud kaugtöö tegemise eest tunnustuse. Tublisid eeskujusid leidub nii avalikus kui ka erasektoris ning paljude toimekate MTÜde seaski. Oma kogemusi ja lugusid jagatakse aina rohkem. Iga päevaga tekib juurde teadlikkust ja oskusi.

Oleme Elisas aja- ja kohapaindlikumat tööd rakendanud juba 4 aastat. Kui keegi küsiks minult täna, miks me seda teeme, on vastus enam kui lihtne. Tänases tööturu olukorras teisiti ei saa. Ühelt poolt vaadates on ühiskonnas pidev töökäte puudus ja eks see mõjutab paratamatult ka meid samamoodi nagu teisi ettevõtteid. Tööandja peab olema avatud uudsetele tööviisidele. Hea töötaja ei pea enam asuma samas linnas või isegi riigis ja tegema tööd juhi valvsa pilgu all. Ta võib seda teha ka sadade kilomeetrite tagant, kui amet võimaldab. Inimesed soovivad olla liikuvamad ja paindlikumad. Teisalt on tehnoloogia arenenud nii jõudsasti, et pea kõikjalt on võimalik töötada. Kõik vajalikud suhtlusvahendid on olemas ka mujal kui kontoris viibides. Tundub imelihtne? Tegelikult on selle taga palju tööd ja pühendumist. Jagan kolme mõtet, milleta kaugtöö ei toimi.

1. Ilusa sõnapaari taga peab olema päris sisu

Kõige olulisem on inimesel enda jaoks see tööviis mõtestada – miks seda tehakse, kuidas ja kus. Kaugtöö ise ei ole eesmärk omaette, vaid viis, kuidas teha tööd efektiivsemalt ja paindlikumalt, asukohast sõltumata. Distantsilt töötamine ei võrdu kuidagi vaba päevaga. Väljendi taga «olen kodukontoris» ei saa ära kaduda töö tegemise mõte ning kodu on vaid üks paljudest kohtadest, kust on võimalik tööd teha. Ülesanded peavad olema täidetud ka siis, kui ei viibita tööruumides. Loevad tulemused, mitte koht. Samamoodi ei tohi olla see vaid sõnakõlks töökuulutuses või hooletult välja öeldud lause värbamisprotsessis, millega inimesi meelitada. Sisu on oluline.

Teine tähtis asi, mida silmas pidada kaugtöö olemuse kohta – kust see algab ja lõpeb? Me võime sel viisil töötada ükskõik kust, kui tehnilised lahendused on olemas. See tähendab ka teadlikku tööviisi kontoris. Me täidame ülesandeid distantsilt näiteks kolleegi laua juures, koosolekuruumis või ühisel koostöötamise alal. Seega enamik inimesi teebki tegelikult tööd juba uudsel viisil.

2. Kaugtöö vajab uudset juhtimisstiili