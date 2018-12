Üle 325 000 euro võitnud bingoloto pilet osteti vaid mõni minut enne loosimist

Tootmisvaldkonnas töötav mees rääkis loto kontoris võitu vormistades, et võidupilet oleks peaaegu ajapuudusel ostmata jäänud – ost sai tehtud napilt enne loosimise sulgumist. Enda võidust sai mees teada alles hommikul – õhtul küll kuulis infot suurest lotovõidust, kuid endaga seda seostada ei osanud: «Ma ei ole kunagi arvanud, et võiksin võita jackpot’i, see on nii ebatõenäoline!»