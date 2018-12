Rohke jõulutoodang pani magusatootjad abikäsi otsima

Kalevi magusabrändi haldava ettevõtte Orkla Eesti kommunikatsioonijuht Ruth Roht ütles, et Kalevi tehase tootmismaht kasvab jõuludele eelneva kolme kuu jooksul hüppeliselt: aasta toodangule tuleb lisaks valmistada terve ühe kuu jagu maiustusi. Sel aastal on Rohti sõnul plaanis müüa ligi 710 tonni pühadetooteid. Selleks, et maiustused soovijateni jõuaksid, töötab jõuluhooajal üks osa Kalevi tootmisest ööpäev läbi.

Rohti sõnul toob tootmismahu suurenemine kaasa ka vajaduse täiendava tööjõu järele. Roht ütles, et sel aastal värvati üle 50 hooajatöötaja. Roht lisas, et igal aastal annavad jõulutoodangu valmimisse oma panuse ka kunagised töötajad. “Rõõmustav on, et paljud endised, nüüd juba pensionil olevad töötajad leiavad jõuluajal ikka ja jälle tee siia majja,” ütles ta.

“Kalevi kommivabrikus on aasta ringi jõulud,” ütles Roht. See tähendab, et järgmiste jõulude toimetustega tehakse Kalevis algust juba nüüd, vana aasta lõpus. Roht selgitas, et detsembris hakatakse kokku seadma järgmiste pühade tootevalikut ja kommipakkide sisu. Roht sõnas, et varakevadeks on jõulutoodete retseptid kinnitatud ning augusti viimastel päevadel algab tehases jõulutoodete valmistamine.

Jõuludeks valmistuvad tegusalt ka väiksemad šokolaaditootjad. Käsitööšokolaade valmistava Chocolala omanik Kristi Lehtis ütles, et jõuluaeg on oluline just kasumi poolest. Lehtis rääkis, et Chocolala teenib kaks kolmandikku tulust just jõulude eel.

Lehtise sõnul suurenevad jõuluajal tellitavate kommide kogused. “Suuremad tellimused on umbes tuhat karpi,” ütles ta.

Jõulude eel võetakse Lehtise sõnul vastu kõik abikäed. “Lisaks oma töötajatele on meil abis terve pere: emad-isad, lapsed, isegi vennanaised. Kõik on rakendatud,” ütles ta.

“Jõulutoodang on tegelikult terve aasta töö”, ütles Lehtis. Chocolala hakkab tema sõnul järgmisteks jõuludeks valmistuma jaanuaris.

Soomes toodetud maiustusi Eestisse toova Fazer Eesti jaoks on jõulud kiire aeg. Maiustuste turundusjuht Triin Post ütles, et pühade eel on tööpäevad tihedamad ning tootmismahud suuremad. Fazer Eesti müüb oktoobri, novembri ja detsembri jooksul ülejäänud aastaga võrreldes 20 protsendi võrra rohkem magusat.