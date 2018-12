Kas jõulupuud ja jõuluehteid saab ka kindlustada?

Salva Kindlustuse varakindlustuse osakonna juhataja Alver Kivirüüt selgitas, et kuigi üldjuhul kodukindlustus elavatele taimedele ei laiene, siis arvestades, et enamasti pole tuppa toodud jõulupuu näol tegemist enam elus taimega, siis võiks koduse vara kindlustus ka jõulupuu puhul kehtida.

«Kui oletada, et näiteks uudishimuliku väikelapse, tuulega lahti paiskunud akna või lihtsa komistamise tõttu pikali tõmmatud jõulupuu kukkus nii õnnetult, et läks katki enne oma n-ö kasutusaja lõppu, siis võiks puu õigetel tingimustel olla tõesti kindlustatud uue samaväärse puu hinna ulatuses,» märkis Kivirüüt.

Sellisete juhtumite puhul tuleks muidugi täpselt arvestada, milline on üldse ühe jõulupuu hind, selle tavapärane kasutusaeg, kas seda on seni korrektselt hooldatud, kastetud jne.

«Puul ja mujal kodus olevad ehted on aga kindlasti kodune vara ja need on kindlustatud vanemate ehete puhul turuhinnas ning uute puhul uue väärilise hinnas,» selgitas Kivirüüt ja lisas, et nii mõnigi jõulupuu võib tegelikult enda peal hoida päris märkimisväärses summas ehteid. Näiteks kristallist või klaasist ainulaadsete kunstitööde või ehete näol.