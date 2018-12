Õõvastav: lätlane leidis jogurtist kaks rotti

«Jogurt maitses mõrudalt ja mitte nii nagu peaks,» kirjutas Andra oma postituses. «Lõikasin jogurtipaki lahti ja valasin kaussi ning alguses kukkus üks rott kaussi, seejärel teine. Vaatasin lähemalt - need olid noored rotid. Just-just, rotid, mitte hiired. Meile see jõuluime ei meeldinud ja jogurtit me enam koju ei osta.»