Jõuludeks sõitis saartele üle 23 000 inimese

«Virtsu-Kuivastu liinil reisis jõulupühade ajal 17 128 inimest ja veeti üle 5 720 sõidukit. Rohuküla-Heltermaa liinil teenindasime 6 124 reisijat ja 2 083 sõidukit. Pikema perioodi ehk 21-26 detsembri statistika näitab, et võrreldes eelmise aastaga on reisijate arv kasvanud. Sel ajal reisis parvlaevadega kokku 46 434 inimest ning veeti üle 16 667 sõidukit, mis on vastavalt kaks ja üks protsent rohkem kui mullu,» kirjeldas Kauber.

«Head meelt teeb see, et võrreldes mullusega on kasvanud e-piletitega reisijate osakaal. Selle aasta detsembris on e-piletite populaarsus kasvanud pea viis protsenti,» lisas Kauber.