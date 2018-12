Juba homsest kaovad kilekotid poodidest

Selveri juhatuse liikme Kristi Lombi sõnul see nende ettevõtet palju ei mõjuta, kuna nad on läbi aastate kilekottide kasutamist järk-järgult piiranud ja praeguseks on tarbija jõudnud juba teatul määral kohaneda sellega, et ülemäära suur kilekottide kasutamine ei ole mõistlik.

«Kui klient soovib õhukest kilekotti muuks otstarbeks, kui seda uus seadusemuudatus tasuta andmiseks sätestab, siis pakume võimalust kilekoti osta,»selgitas Lomp ja lisas, et poes on välja toodud ka alternatiivid – biolagunevad kilekotid, võrk-, paber- ja tekstiilkotid.

Seadusest tulenevalt tohib õhukesi kilekotte edaspidi jagada vaid hügieeni tagamiseks või lahtise toidukauba esmaseks pakendamiseks. See tähendab, et õhukesed kilekotid juur-, puu-, ja köögivilja osakonnast ei kao, sest tegemist on toidukauba esmase pakendamisega. Muul juhul – näiteks tööstuskaupade ostmisel – õhukesi ja eriti õhukesi kilekotte tasuta enam ei jagata.

Lombi sõnul seaduse muudatusega Selverile lisakulutusi ei kaasne. «Pikemas perspektiivis oleme seda meelt, et on mõistlik, et asemele tulevad keskkonnasäästlikumad alternatiivid. Paraku praegu palju uusi ja häid asendusi kilekotile nii hinna kui kvaliteedi mõttes ei ole pakkuda,»sõnas Lomp.

Maxima tegevjuhi kt Marko Põder ütles, et ka nende pood on juba pikemat aega võimaldanud kliendil valida keskkonnasäästlikumate alternatiivide vahel. «Vähendamaks kilekottide tarbimist, saab meie klient juba tükimat aega näiteks iseteeninduskassas valida võimaluse «Oma kott» ja iseteeninduskassa kaubaalal panna oma ostud enda kaasa võetud kotti,»sõnas Põder ja lisas, et suurte kilekottide kõrval on Maxima kassatsoonis kahes eri suuruses korduvkasutatavaid kotte, mida saab tarbija kilekoti asemel soetada.