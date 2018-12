Lugeja küsib: kas võin lapsehoolduspuhkuse ajal töötada?

Vastab Tööinspektsiooni nõustamisjurist Greete Kaar:

Lapsehoolduspuhkuse eesmärk on anda töötajale vaba aega lapse kasvatamiseks. Töölepingu seaduse kohaselt keeldub töötaja töö tegemisest, kui ta kasutab puhkust. See tähendab, et töötaja ei saa juriidiliselt olla ühe tööandja juures samal ajal nii lapsehoolduspuhkusel kui ka töötada. Küll aga saab töötaja lapsehoolduspuhkuse katkestada ning töötada tööandja juures töölepingus kokkulepitud tingimustel. Lapsehoolduspuhkuse katkestamisest peab töötaja 14 kalendripäeva ette teatama, kui pooled ei ole kokku leppinud lühemat tähtaega.

Kui töötajal on töölepingus kokku lepitud täistööaeg, kuid ta soovib töötada osalise ajaga, võib lepingut muuta. Muudatused võivad olla ka tähtajalised (nt lepivad pooled kokku, et töötaja töötab teatud kuupäevani 4 tundi päevas ja 20 tundi nädalas ning kuupäeva saabumisel kehtivad endised töölepingu tingimused). Töölepingut saab muuta üksnes poolte kokkuleppel, mis tähendab, et töökoormuse muutmisega peab nõus olema ka tööandja.

Töötaja saab samal ajal olla lapsehoolduspuhkusel ja töötada teise tööandja juures. Sellisel juhul on ta ettevõttes A lapsehoolduspuhkusel ning sõlmib töölepingu ettevõttega B. Kui lapsehoolduspuhkus lõpeb, on töötajal kohustus naasta tööle ettevõttesse A.

Lisaks on võimalik lapsehoolduspuhkuse ajal osutada teenust võlaõigusliku lepingu (nt käsundus- või töövõtulepingu) alusel. Teenust võib töötaja osutada ka sellele ettevõttele, kus töötaja on töölepingu alusel lapsehoolduspuhkusel. Kui tegemist on samasuguse tööga, mida tehakse ka töölepingu raames ning isik allub tööandja korraldustele, töötab tööandja ruumides ja tööandja vahenditega, siis tuleb sõlmida tööleping. Kui tegemist on töölepingulise suhtega, tuleb töötajal lapsehoolduspuhkus katkestada ja töötada töölepingu alusel.