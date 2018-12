Jõululaua hitiks olid tänavu mandariinid

«Mandariinide ostu tipp on just jõulunädalal, mil rahvas asub seda võrreldes ülejäänud detsembriga pea kaks korda rohkem toidukorvi panema. Keskmiselt sööb iga eestlane rohkem kui pool kilo mandariine kogu jõulukuu jooksul. Erinevaid verivorste jõuab ostukorvidesse 130 000 paki ringis ja nii heeringat kui forelli ostetakse kumbagi jõulukuul 9500 kilogrammi ringis,» ütles Mustonen.

Rimi andmetel oli jaeketi müüdumaks tooteks sarnaselt eelmisele aastale mandariinid, mida müüdi samuti üle 150 tonni. Samas aastavõrdluses mandariinide müük langes. «Seevastu tõusis piparkookide müük pea veerandi võrra – näha on, et on hakatud leidma uusi põnevaid võimalusi piparkookide erinevates toitudes kasutamiseks, näiteks sobivad need hästi koogipõhja valmistamiseks,» ütles Rimi sisekommunikatsiooni spetsialist Heleri Tamme.