Riik plaanib muuta õppelaenu võtmist soodsamaks

HTM-i kõrgharidusosakonna juhataja Margus Haidak märkis, et 1990. aastatest pärit õppelaenu süsteem on ajale jalgu jäänud ning õppelaenu võtjate hulk on pidevalt vähenenud juba kümmekond aastat. "Samas ei ole muudatuse eesmärk suurendada õppelaenu võtjate arvu, vaid muuta tingimused soodsamaks ja arvestada senisest rohkem kehvemas majanduslikus olukorras olevate õppuritega. Kindlaks määratud intressist loobutakse, tagasimaksmise alustamiseks on võimalik saada ajapikendust ning kahe käendaja asemel nõutakse ühte."