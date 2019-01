Lugeja foto: miks on poes müüdavad õunad vahaga kaetud?

«Miks on Eestis lubatud õunte müük, mis on kaetud vahaga? Ostsin Comarketist õunad, mis peale pesu muutusid valgelaiguliseks. Alles peale 2-3 minutit kuuma vee all hõõrumist, enam vaha ei paistnud. Kas see on inimese tervisele ohutu?»