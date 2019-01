Lugeja küsib: kui pikad võivad olla autojuhi tööpäevad?

Veel on oluline lisada, et juhul kui ka kõik töö- ja puhkeajanormid on täidetud, siis ületunnitöö tegemine saab kõne alla tulla üksnes poolte kokkuleppel. Ületunnitöö selgub arvestusperioodi lõpus. Näiteks kui töötaja töötab ühekuulise arvestusperioodi alusel, siis tuleb igakuiselt järgida kalendaarset tööajafondi ehk normtundide arvu. Jaanuaris 2019 on täistööaja alusel töötava töötaja normtundide arv 176. Üle 176 tunni töötamine saab toimuda üksnes töötaja ja tööandja kokkuleppel. Kui tegemist on pikema kui ühekuulise arvestusperioodiga, siis tuleb arvestusperioodi kuude normtundide arv liita, et teada, millal hakkab ületunnitöö tegemine.