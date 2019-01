Tallinn plaanib vahetada pea kogu sõidukipargi elektribusside vastu välja

TLT juhi Deniss Boroditši sõnul kavatseb firma aastaks 2035 vahetada välja kogu sõidukipargi. «Selleks ajaks ka trollid – elektribuss on nagu troll, aga uues kuues – kindlasti tahame ka osasid liine tihendada ja uusi liine lisada. Kokku tähendab see umbes 650 kuni 700 transpordiühikut,» ütles Boroditš BNS-ile.

Elektribussi maksumus erineb Boroditši sõnul tootjate lõikes märkimisväärselt. Esialgu märkis ta ühe elektribussi hinnaks ligi 500 000 eurot, kuid odavamad Hiina bussid võivad maksta ka kõigest 150 000 eurot. «Mida aeg edasi, seda odavamaks muutub tehnoloogia, oleme seda ka täheldanud viimase paari aasta jooksul. Elektribuss ei ole enam testbuss, vaid ka masstoodangu buss, ja veeremiga on nii, et mida massilisemaks läheb, seda odavamaks läheb,» lisas ta.

TLT ja Eesti Energia loodavad vähemalt pilootprojekti tarbeks saada ka toetust. «Ühisprojekti osas on paar fondi, kust soovime saada rahastust, üks on Horizon 2020. Kindlasti tahame kaasata välisrahastust,» märkis Boroditš. Esimesed kümmekond elektribussi ja esmane vajalik taristu võiks Tallinna jõuda järgmiseks aastaks.

Praeguse tehnoloogia juures suudab elektribuss sõita ühe laadimisega umbes 150 kilomeetrit, samas kui Tallinna bussid läbivad päevas ligi 450 kilomeetrit. Boroditši sõnul võiks laadimine võimalik olla depoodes aga ka lõpppeatustes. «Aga vaatame ka perspektiivi, ma arvan, et mõne aasta pärast on olemas juba akud, mis lubaks sõita ilma vahepealsete laadimistega. Et hommikul sõidab välja ja elektrit jätkub kuni buss tuleb õhtul parki tagasi. Teame, et tehnoloogia areneb edasi,» sõnas ta.