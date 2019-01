Kuidas juba praegu vaadata, kas ja kui palju pead riigile tulumaksu tagasi maksma?

MTA ootab homseks detsembri tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioone

Homme, 10. jaanuaril tuleb ettevõtetel esitada detsembri tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon (TSD), mille andmed jõuavad inimese eeltäidetud tuludeklaratsioonile.

Maksu- ja tolliameti (MTA) teenuste osakonna teenusejuht Hannes Udde rõhutab detsembri TSD õigeaegse esitamise tähtsust, sest kui andmed jäetakse õigeaegselt esitamata ei jõua neid ka füüsilise isiku eeltäidetud deklaratsioonile kanda. „Kui eeltäidetud tuludeklaratsioonil on vigane või puudulik informatsioon, siis selle parandamine pikendab enammakstud tulumaksu füüsilistele isikutele tagastamise aega,“ lisas Udde.

Pärast detsembri TSD esitamist on igal inimesel võimalus minna e-maksuametisse/e-tolli ja kontrollida rubriigi „Minu sissetulekud“ alt, kui palju nad kasutasid 2018. aastal maksuvaba tulu. „Kui maksuvaba tulu on TSD põhjal kasutatud lubatust rohkem, siis tuleb meeles pidada, et lõplik tulumaksu kohustus selgub siiski pärast kõigi tulude ja mahaarvamiste arvesse võtmist,“ ütles Udde.

TSD tuleb esitada kõigil juriidilistel isikutel, kui detsembris tehti maksustatavaid väljamakseid. Samuti juhul, kui väljamakseid ei tehtud, kuid ettevõte on registreeritud käibemaksukohustuslasena.

Eelmise aasta tulusid saavad füüsilised isikud deklareerida alates 15. veebruarist kuni 1.aprillini 2019.