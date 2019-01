Mida peaks koju varuma, et üle elada elektrikatkestus?

Voolukatkestus on üks tõenäolisemaid elutähtsa teenuse katkestusi. Sellisteks puhkudeks võiks inimestel olla varutud piisavalt joogivett ning olemas alternatiivne võimalus toiduvalmistamiseks ja informatsiooni hankimiseks. See eeldab näiteks laetud akupanka ja patareidega raadiot. «Kui elektrikatkestus on pikem kui paar tundi, siis et elu seisma ei jääks, peaks olema inimestel olemas vajalikud vahendid hakkama saamiseks ilma elektrita,» ütles Viktor Saaremets. Elanikkonna hakkamasaamine kriisiolukordades sõltub eelkõige inimeste enda ettevalmistusest.