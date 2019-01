Saaremaal toimunud suure elektrikatkestuse tõttu kutsuti kokku kriisikomisjon

Juhtgrupi kokkukutsumise eesmärgiks oli saada ülevaade elutähtsate teenuste toimimisest Kuressaares ja lähiümbruses, milleks võeti ühendust Kuressaare Haigla, Kuressaare Soojuse ja Kuressaare Veevärk juhtidega, kes kõik kinnitasid, et kui elekter tuleb tagasi kella 15-ks, ei ole vaja kriisiplaani rakendada. Samal ajal alustas komisjon ühenduse võtmist kõigi elektrikahjustuse piirkonda jäävate lasteasutuste ja sotsiaalhoolekandeasutustega, kellelt saime teada, et olukord on kontrolli all ja kui elektriühendus taastub kella 15-ks, siis täiendavat abi ei vajata. Suurim probleem oli, et elektritoidet vajavad küttesüsteemid hakkasid kiiresti jahtuma. Osades koolides saadeti õpilased siiski kella 12-st koju ja vanemad hakkasid ka lasteaedadest lapsi koju viima.