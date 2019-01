Puu-ja köögiviljade ostmisel tuleks tähelepanu pöörata vilja välimusele

Veterinaar-ja toiduameti toiduosakonna peaspetsialist Jaana Oona sõnul kasvavad puu-ja köögiviljad sellises keskkonnas, et nende pinnal esineb ka pärast viljade korjamist baktereid ning ka muud mustust, mis on sinna sattunud ümbritsevast keskkonnast. «Marju, puu- ja köögivilju tuleb korralikult pesta (vajadusel harjaga), et eemaldada pinnal esinevaid mikroorganisme, viiruseid, taimekaitsevahendite jääke või muud mustust, mis on sinna sattunud mullast, ümbritsevast keskkonnast või toodetega kokku puutunud materjalidelt ning inimestelt,» märkis Oona.