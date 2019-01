Piltuudis: Eestis maksab Luunja kurk neli eurot rohkem kui Lätis

Luunja kurki tootva Grüne Fee juhatuse liikme Raivo Külasepa sõnul on tegu nii kaupluste juurdehindlusega kui ka hinnaerinevusega riikide vahel. «Tean, et meie kurk on müügil olnud nii 5,99 euroga kui ka 4,99 euroga, kuigi mõlemad [jaeketid] on toote sama hinnaga kätte saanud,» selgitas Külasepp. «Aga riikides ongi erinevad hinnad, midagi teha ei ole.»

Soodne hind Lätis on tingitud ka sellest, et see ei ole lätlastele kodumaine toode. «Kuna Lätis on see ikkagi importtoode, siis selleks, et ta seal konkurentsivõimeline oleks, peab tal enam-vähem teiste kurkidega võrdne või lähedane hind olema.»