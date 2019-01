Rimi keskköök paneb kuuks ajaks uksed kinni.

«Meie klientide jaoks tähendab keskköögi sulgemine seda, et valmistoidu lettidel ei ole Rimi tavapärased tooted, vaid koostööpartnerite valmistoidu valik. Samuti pole kahjuks võimalik absoluutselt kõiki Rimi valmistoite 100 protsenti asendada ning kindlasti peab arvestama sellega, et meie koostööpartnerite pakutav ei pruugi olla täpselt sellise maitsega nagu klient Rimi valmistoidu puhul on harjunud,» sõnas Rimi ostujuht Margus Amor. «Ka ei saa me remonditööde tõttu pakkuda peolauatoitude valmistamise teenust.»

«Peamised põhjused, miks keskköök remonti läheb, on tootmise üleviimine keskkonnasäästlikule režiimile ning kõrge toiduohutuse hoidmise tagamine. Rimi on võtnud eesmärgiks tegutseda 2020. aastaks kliimaneutraalselt, mis tähendab, et meie keskkööki ootavad kõige kaasaegsemad ja keskkonnasõbralikumad tehnikalahendused. Vahetame näiteks ümber kõik külmikud selliste vastu, mis töötavad CO2 peal ning on loodussõbralikud – soovime, et meie jäetud ökoloogiline jalajälg oleks võimalikult väike. Samuti annavad keskköögis tehtavad uuendused kliendile kindluse, et Rimi toiduohutus ning köögist väljuv toit on väga heal tasemel,» lisas Margus Amor.