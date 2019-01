Lugeja küsib: millal saab mobiilirakendusest busside liikumist reaalajas näha?

«Tallinna Linnatranspordi busside asukohta reaalajas on juba täna võimalik näha kodulehel transport.tallinn.ee. Sellest lehest on olemas ka telefonisõbralik versioon. Selleks tuleb valida vasakust veerust «veebikaart» või siis juba konkreetse liini puhul «näita kaarti». Kaardirakenduse avanemise järel on kaardil võimalus valida, kas ekraanil kuvatakse peatusi või sõidukeid. Busside asukoha infot kuvatakse ka bussipeatustesse paigaldatud digitaalsetelt infotabloodelt, kus näidatakse minuti täpsusega järgmise bussi saabumise aega.»