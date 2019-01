Ettevaatust: levimas on Telia auhinnamänguks maskeeritud õngitsuskiri

«Kuigi meie klientide teadlikkus on sääraste õngitsuskirjade äratundmisel järjest parem, tuletame meelde, et ühegi sellise kirja või auhinnamängu puhul ei tohi oma paroole ja muid andmeid kuhugi kirja panna. Telia ise kunagi säärasel kujul auhinnamänge ja loosimisi ei korralda ning see on ühtlasi esimene võimalus, kuidas õngitsuskirja ära tunda. Kõik meie ametlikud auhinnamängud ja loosimised toimuvad Telia enda kanalites ning auhinnamängude läbiviimisel ei palu Telia kunagi isikuandmete edastamist,» selgitas Telia Eesti riskijuhtimise osakonna juhataja Andreas Meister.