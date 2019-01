Lugeja küsib: kas nüüd ei tohi enam tasuta minigrip kotte ehete jaoks ka anda?

Keskkonnainspektsiooni keskkonnakaitseosakonna peaspetsialisi sõnul ei liigitu kirjeldatud kilekott kandekoti alla, mida pakendiseaduse muudatus reguleerib ja seega võib neid ka edaspidi tasuta anda.

Keskkonnaministeeriumi pressiteates on selgitatud järgmiselt:

Seadusemuudatus puudutab õhukesi ja eriti õhukesi kilekotte. «Siia alla kuuluvad näiteks plastikkotid, millesse kassade juures pakiti teistest kaupadest määrdumise vms vältimiseks näiteks sokke, õnnitluskaarte vms,» selgitab keskkonnaministeeriumi asekantsler Kaupo Heinma.

Heinma lisab, et olgugi et pakendiettevõtja ei või müügikohas anda õhukesi ja eriti õhukesi plastkandekotte tarbijale tasuta, on siiski mõned erandid. Näiteks võib anda eriti õhukesi plastkandekotte, mida kasutatakse hügieeni tagamiseks või lahtise toidukauba esmaseks pakendamiseks, kui see aitab vältida toidu raiskamist. «Seda siis, kui noid kasutatakse hügieeni pärast ehk et vältida toodete ristsaastumist. Võtame näiteks kilepiima, mis pannakse eriti õhukesse kilekotti, et piimapakendi viga saamisel ei määrduks teised tooted piimaga,» toob Heinma näite.

Õhuke plastkandekott on plastkandekott, mis on õhem kui 50 mikronit. Neid kotte ei tohi igal juhul tarbijatele tasuta anda, vaid tuleb küsida tasu. Niisuguste kottide eest küsiti Eestis enamasti raha ka seni: need on tüüpilised kilest kandekotid, mida poodides kassa juures osta saab.