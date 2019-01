Pettunud klient: mida teha, kui saalis ja kassas toote hind erineb?

Kertu ostis toote ja läks seejärel infoletti aru pärima. «Infoleti tädi ütles, et lähme vaatame koos seda hinda. Läksime. Hinnasildil oli 10,99 eurot. Siis näitas müüja, et aga siin on ju kirjas, et hind on selline kuni 31.12,» rääkis Kertu. «Ma ütlesin, et täna on 3. jaanuar ja kui teil väljas selline hind, siis te peaksite selle hinnaga müüma, mis väljas on. Müüja ütles, et nad pole jõudnud hindu vahetada. Ma ütlesin, et aga mina ju vaatasin hinda ja kuupäeva ei näinud ning eeldasin, et see on kehtiv ka praegu. Müüja vabandas ja ütles, et ta ei saa midagi enam teha. Kas nii on õige? Kas pood saab nii teha?»