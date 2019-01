Kuidas vältida dokumendi taotlemisel hiigeljärjekordi? Politsei soovitab: minge teise linna

PPA teeninduskorralduse juht Merlin Mängel tunnistas, et järjekordadega on Tallinnas tõesti probleeme. Põhjuseid selleks on mitmeid: paljudel inimestel aegub just tänavu isikut tõendav dokument, mistõttu lähevad nad uut taotlema. Märkimisväärselt on kasvanud ka välismaalaste arv, kes käivad teenindusjaamades kas ajutisi töö- või elamislubasid taotlemas.

Mängel tõi võrdluseks, et kui madalhooajal ehk möödunud aasta lõpus külastas neid päevas umbes 3000 inimest, siis uue aasta alguses on päevaste klientide arv küündinud juba pea 4500ni. See tähendab, et jaanuari esimestel nädalatel on Tallinna teenindusbürood paksult inimesi täis. Kuigi politsei on pikendanud esinduste lahtioleku aegu tööpäevadel kahe tunni võrra 19.00, polnud nädala alguses ebatavaline, kui kliente teenindati Pinna tänavad büroos lausa kella 21.00ni. Mängeli sõnul oli seis tõepoolest erakordne.

Pealinlased, minge teise linna

Aga mida annab teha, et mitte suurte järjekordade otsa komistada ja pool päeva teenindusjaamas istuda? Mängel alustas sellest, et ebanormaalselt pikad ooteajad on vaid pealinnas. Mujal Eestis jäävad järjekorrad reeglina alla poole tunni. Seetõttu oli tema esimene üleskutse see, et pealinna inimesed, kel vähegi võimalik, võiksid dokumenti taotleda mõnes teises Eestis linnas. Näiteks on võimalus ID-kaarti taotleda Raplas, aga see välja võtta Tallinnas.

Teiseks soovitas Mängel järgi mõelda, kas inimesel on ikka ID-kaarti ja passi korraga vaja. Kui reisitakse ainult Schengeni viisaruumis, piisab ka üksnes ID-kaardist, mistõttu võib passi taotlemise edasi lükata. See aitab samuti järjekordi ja koormust hajutada, ütles Mängel.

Kolmas variant on see, et teenindusbüroo fotoboksi kasutamise asemel laseb inimene end juba varem fotograafil pildistada. «See hoiaks aega kokku, ja ei pea ootama paari kliendi järel, kes tahavad fotoboksis pilti teha. Fotograafil teha lastud pildi palume saata politsei meiliaadressile,» tutvustas Mängel alternatiivseid võimalusi..

Suund iseteenindusele

Mida aga politsei ise teinud on, et järjekordi vähendada? Nagu enne mainitud, pikendasid nad Tallinna esinduste lahtiolekuaegu kahe tunni võrra. Lisaks on politsei palganud teenindusjaamadesse 10 lisainimest üle Eesti. «Oleme toonud ka puldi juurde klienditeenindaja, kes annab juhiseid, kuidas võimalikult kiiresti ja hästi oma asjad korda ajada,» selgitas Mängel.

Uus teenindusbüroosid politsei avada ei kavatse, kuna see nõuab liiga palju raha ja inimesi. «Pigem on meie laul see, et pakume üha rohkem iseteenindust. See meeldib ka kliendile – saada võimalikult mugavalt ja kiiresti dokument kätte,» rääkis Mängel. Sinnapoole on politsei viimastel aastatel ka liikunud: näiteks saab taotlust esitada kodus interneti teel ja teenindusse on tarvis tulla vaid passi või ID-kaardi kättesaamiseks. Ka fotoboksi kasutamine on iseteeninduse suur osa.