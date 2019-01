Suur elektrikatkestus tõi ettevõtjatele tuhandetes eurodes kahjusid

Saaremaa Lihatööstuse juhatuse esimehe Kristjan Leedo sõnul mõjutas eelmisel nädalal toimunud elektrikatkestus tootmist rusuvalt ja see pole mitte esimene kord. «Katkestusi on ette tulnud ennegi ja iga katkestus toob endaga alati kaasa kahju – tooted jäävad tootmata, sellest tulenevalt tekivad tarnetõrked, käive jääb saamata, seadmed ütlevad üles ja tootmine on häiritud veel mitu päeva,» märkis Leedo ja lisas, et kuigi elektrikatkestus toimus kolmapäeva ennelõunal, saadi IT-süsteem tööle alles neljapäeva pärastlõunaks.

«Olukorra tegi keerulisemaks see, et elektrikatkestus juhtus just tootmise kõige aktiivsemal ajahetkel,» märkis Leedo, lisades, et teadmatus, kaua katkestus kestab, oli suur ja ühel hetkel oli ettevõtte juht sunnitud inimesed koju saatma. «Seega, kui laiaulatuslik see kahju sel korral on, me hetkel ei tea öelda – alles arvutame – aga tootmise puhul on kahjusummad tavaliselt tuhandetes.»