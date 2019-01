Lugeja küsib: kas kõiki kergeid tööõnnetusi peab tööandja uurima?

Küll on vähenenud tööandja kohustused, mis on seotud kergete tööõnnetustega, millega ei kaasnenud kannatanu ajutist töövõimetust ehk rahvakeeli haiguslehele jäämist. Kui selline õnnetus juhtus, võib tööandja otsustada uurimise viisi ja toimingute üle. Määruses on toimingute loetelu, mida uurijal tuleb üldjuhul tööõnnetuse asjaolude ja põhjuste väljaselgitamiseks teha. Kerge, töövõimetust mitte põhjustanud tööõnnetuse puhul saab tööandja otsustada, milliseid toiminguid on õnnetuse asjaolude ja põhjuste väljaselgitamiseks vaja teha ja milliseid mitte.