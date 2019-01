Mullu külastati väikesaari erakordselt palju

Kihnu Veeteede juhi Andres Laasma sõnul on rõõm tõdeda, et 2018. aastal teenindati mandri ja saarte vahel 236 000 reisijat. «Kõige rohkem ehk ligi 73 000 inimest liikus Kihnu-Munalaid liinil, millele järgnes Vormsi rohkem kui 66 000 reisijaga. Samas viimase kahe aasta võrdluses oli suurim tõus Tallinn-Aegna liinil ja Laaksaare – Piirissaare liinil. Möödunud aasta numbrid näitavad selgelt, et huvi väikesaarte külastamise vastu on aasta-aastalt kasvav trend,» tõdes Laasma.