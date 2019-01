Renault kutsub Rumeenias tagasi 13 300 Dacia autot

Ettevõte teatas Rumeenia tarbijakaitseameti vahendusel, et tagasikutsumisele kuuluvad Dacia mudelid Logan, Lodgy ja Dokker, mis on kõik Rumeenias toodetud. Turvapadja viga võib ilmneda kokkupõrkel ja Dacia esindused vahetavad need välja tasuta.