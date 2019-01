Maxima annab teada: püsiklientidel on veel 1,1 miljoni jagu boonusraha kasutamata

«Kui rääkida huvitavatest numbritest, mida esile tõsta, siis oleks see suurim kogutud boonuste summa, mis meie ühel lojaalsel kliendil on lausa 737,7 eurot ja siiani ka kasutamata,» tõi Aitäh kaardi osas kõnekaid numbreid Maxima Eesti kommertsdirektor Kristina Mustonen.

Mustonen lisas, et selline summa iseloomustab ühe leibkonnaliikme vähemalt seitsme kuu toiduraha suurust. «Märtsi lõpuni on veel omajagu aega, mil kogutud boonuseid saab kasutada, seega kutsun kõiki meile kauplustesse ostlema, et kogutud boonused kaotsi ei läheks,» lisas ta ja märkis, et kokku on lausa 1,1 miljoni eest veel kasutamata Maxima raha.