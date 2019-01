Ebameeldiv avastus: palgatöötajad kaotavad uues vanemahüvitises

Eelmist arvutust tehes ei võtnud me arvesse, et aasta lõpus sünnitajal tekib õigus vanemahüvitisele ka vana süsteemi järgi siiski uuel aastal, kui on lõppenud tema 140-päevane rasedus- ja sünnituspuhkus. See tähendab aga, et ka aasta viimasel neljal kuul sünnitanud naiste jaoks on vastupidiselt neljapäevases artiklis väidetule vana süsteem soodsam.

Sotsiaalministeeriumi perepoliitika juht Pirjo Turk möönis, et arvutusperioodi muudatuse tõttu väheneb paljude vanemahüvitise saajate sissetulek, kuid ta avaldas lootust, et see on piisavalt väike, et mitte kellegi pereplaanidele põntsu panna.