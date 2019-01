Selgusid Eesti ihaldatusväärseimad tööandjad

Sutter lisas, et energeetikas toimuvast tuleb rääkida enda klientidele ja ühiskonnale laiemalt. «Leian, et avatud suhtlus on praegusel ajal väga vajalik, sest energeetikas on toimumas suured, kuid samal ajal väga huvitavad muutused. Need muutused vajavad ühelt poolt selgitamist, teisalt pakuvad võimalust sellest ka ise otseselt osa saada, kas siis kliendi või Eesti Energia töötajana. Kindlasti pakub töö Eesti Energias väljakutset kõigile andekatele inimestele, sest on võimalus olla ise muutuste läbiviija ning teha seda koos teiste oma ala tippudega.»

Swedbanki personalijuht Ülle Matt leidis, et kõige aluseks on oma töötajatest hoolimine. «Jälgime ja mõõdame regulaarselt oma töötajate rahulolu ning vajadusel kohandume ajas muutunud soovide ja vajadustega. Peamine võtmesõna on oma inimeste väärtustamine ja välja näitamine, et see, mis on oluline neile, on oluline ka meile.»

Matt lisas, et Swedbanki jaoks on tähtis, et töö- ja eraelu oleksid tasakaalus. «Sellest tulenevalt oleme võtnud kasutusele näiteks paindlikkuse tööajakasutuses ja loonud rohkem võimalusi töötajate tervislike eluviiside toetamiseks. Lisaks saame suure rahvusvahelise organisatsioonina pakkuda oma töötajatele erinevaid arengu- ja karjäärivõimalusi, mida nad ka hindavad.»