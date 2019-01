Eestis puhkes e-ostlemise buum

Eesti inimeste e-ostlemise aktiivsus näitas möödunud aastal tugevat kasvu, selgus SEB kliendibaasi analüüsis. 2018. aastal ületas e-ostude kasv aasta lõikes 30% ning peamised sektorid, kus eestlased e-oste sooritasid, on endiselt reisimisega seotud teenused (sh reisibürood, lennundus- ja majutusettevõtted) ning elektroonilised ostukeskkonnad, mis hoiavad ostlemisaktiivsuse TOP-is kolmandat kohta. E-ostude mahtude poolest asuvad esimesel kohal reisibürood, teisel aga majutusteenuste pakkujad.

«Eestlaste aktiivne ostu-müügitegevus e-kanalites on vähemalt viimase kolme aasta jooksul tugev trend olnud. Kui mahtude poolest on liidripositsioonidel läbi aastate olnud reisimise ja online-kaubandusega seotud kanalid, siis suuremaid hüppeid mahu kasvatamise osas on viimaste aastate jooksul teinud veel näiteks sõidujagamis- ja valuutavahetusteenuste pakkujad, samuti aga üksikud lennufirmad,» rääkis SEB erakliendi segmendijuht Triin Raudsepp.