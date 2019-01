Video: külm jäätas tankuri diislivoolikud

Alexela turundusjuht Kaire Paavo sõnul on antud juhul tegemist tankimisvooliku materjali reageerimisega väga külmale õhule ja sellise nähtuse põhjustas ilmselt soojema kliima jaoks ette nähtud kütusevoolik. «Kindlasti pole tegemist diislitankuri või kütuse jäätumisega ning kütuse kvaliteeti see ei mõjuta,» märkis Paavo ja lisas, et alates 1. detsembrist on kõikides Alexela tanklates müügil talvine diislikütus, mille külmakindlus ehk külmfiltri ummistumispunkt on vähemalt -32˚C. Talvine diislikütus on Alexela tanklates tähistatud lumehelbekese märgiga.