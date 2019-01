Kui tihti kutsutakse kliente ostetud toitu USAs poodi tagasi tooma?

Statistika kohaselt on toidu poodi tagasi kutsumiste arv 2017. ja 2018. aastal langenud, kuid Avaliku Huvi Uuringu keskuse töötaja Viveth Karthikeyani sõnul on see number siiski liiga kõrge. «See number näitab, et midagi mädaneb meie põldudel ja tapamajades,» kommenteeris ta. «Ametnikud peaksid tegema kindlaks, et toit, mis inimeste söögilauale jõuab ei tee neid haigeks.»