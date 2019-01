Huvitav teada: ka telefoniga fotode tegemine võib loodust reostada

Telia Digitarga blogi kaasautori Mart Laanemägi sõnul on seejuures huvitav asjaolu, et 85 protsenti nendest fotodest tehti nutitelefonide ning vaid kümme protsenti kaamerate ja viis protsenti tahvelarvutitega. Seega on just nutitelefonide plahvatuslik levik ja sotsiaalmeediakanalite võidukäik kasvatanud maailmas tehtavate fotode arvu kõigest nelja aastaga kaks korda. Seejuures 2018. aasta andmeid veel pole, ent trend näitab, et need võivad tulla veelgi jahmatavamad.