Öine driftija pahandab Haapsalu linnarahvast

«Probleem on selles, et vahetatakse oma autol väljalaskesüsteem ja siis käiakse ja pläristatakse linnas. Miks sellist asja vaja on, eriti öösel, kui inimesed püüavad magada?» küsis Artur Pärnpuu, kes oli üks teema tõstatajatest Facebooki Haapsalu ja Läänemaa grupis. Auto juhtimise mõnu talvistel teedel ja adrenaliin ei ole talle endale sugugi võõrad. «Mul on endal ka BMW, aga ei pea ju öösel linna peal paarutama!»