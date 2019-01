Otsitakse ennustajat, palk Eesti keskmisest kõrgem

Töökirjeldusest selgub, et tegemist on kodus tehtava vahetustega tööga, seni kuni töötaja elukoht on Eestis. «Linnas või maal, vahet pole,» seisab kuulutuses.

Kandidaadilt nõutakse head suhtlemis-, ennustus-, kuulamis- ja inimeste mõistmise oskust. «Kui on annet, on võimalik ka töö käigus õppida.» Vajalik on väga hea eesti keele oskus, kasuks tuleb vene keele oskus. Ühtlasi oleks hea, kui kandidaadil on kodus rahulik ja privaatne töökeskond ning ta saab vastata kõikidele kõnedele kokkulepitud vahetuste ajal. Vajalik on ka arvuti kasutamise oskus.