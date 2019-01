Hoiatus: kurikuulus kauplemisportaal värbab Eesti noori

Eestis on juba paarsada noort liitunud ettevõtmisega, kus oma rahast on ilma jäänud ka alaealine kasutaja.

iMarketsLive'i (IML) eest on tema napilt kuueaastase eluaja jooksul vahelduva eduga ja erinevatel põhjustel aastate jooksul hoiatanud mitme riigi finantsinspektsioon, sealhulgas ka USA ja Belgia, kus viidatakse otse, et tegu on püramiidilaadse skeemiga, mille juht on omakorda seotud ka Amwayga.