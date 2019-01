Video: «lumemüts» autokatusel ohustab liiklust

Sarnase pildi «lumemütsiga» autost avaldasime ka mõni aasta tagasi ning see tekitas lugejates palju küsimusi, et kas nii üldse tohib teha ning kas see võib ka karistatav olla.

Põhja prefektuuri liiklustalituse juht Sirle Loigo ütles toona, et liiklusseaduse järgi peab juht enne rooli istumist veenduma, et sõiduki tehniline seisukord võimaldab sõita enesele ja kaasliiklejatele ohutult. Enne sõidu alustamist tuleb veenduda, et puhtad oleksid nii tuled, registreerimismärgid kui ka juhi vaateväljas olevad aknad ja peeglid.

«Pildilt on näha, et vähemalt tagumised aknad ei ole puhtad ja seega on ka juhi vaateväli piiratud. Kuid veelgi olulisem on see, et pidurdades või kiirendades võib see lumi pudeneda kas tema enda või taga sõitja esiklaasile. Suuremal kiirusel hakkab see lumi tuiskama, vähendades oluliselt kõigi taga sõitvate autode nähtavust,» sõnas Loigo.

«Igal juhul on selline käitumine häbiväärne ja kaasliiklejate suhtes hoolimatu. Halvimal juhul aga on lumehang katusel ohtlik jalakäijatele ning võib põhjustada ka liiklusõnnetuse,» rääkis ta.