Lugeja küsib: kas mul on õigust võtta puhkust lapse koolivaheajal?

Töölepingu seadus ütleb, et vanemal, kes kasvatab seitsme- kuni kümneaastast last, on lapse koolivaheajal õigus nõuda põhipuhkust. Haridus- ja teadusministeerium on koolivaheaja kehtestanud 25. veebruarist kuni 3. märtsini 2019. aastal, mis tähendab, et lapsevanemal, kes kasvatab seitsme- kuni kümneaastast last, on sel perioodil õigus kasutada põhipuhkust. Kehtestatud koolivaheaegadega on võimalik tutvuda haridus- ja teadusministeeriumi veebilehel: https://www.hm.ee/et/koolivaheajad.