Tasub teada: mis juhtub, kui talvel auto pesemata jätta?

Autokeretöödega tegelev Hitehi autoteeninduse tegevjuhi Raul Põdersalu sõnul tuleb talvistel teedel liikuva sõiduki omanikul auto välimuse eest hoolitsemisel tähelepanu pöörata mitmele asjale.

Näiteks tuleks sõiduki puhastamisel kasutada harja. «Plastkraabitsad ja lumelabidad võivad sõiduki värvipinda kahjustada,» selgitas ta.

Vastupidi levinud arvamusele, ei ole mõistlik autot lumisel talvel garaažis hoida. «Nimelt hakkavad soojades ning niisketes tingimustes toimuma elektrokeemilised protsessid (nt korrosiooni arenemine), kus kereõõnsustesse kogunenud kloriidid aktiivselt metalliga reageerima hakkavad,» märkis Põdersalu. Ta täpsustas, et kui autoomanikul pole võimalust peale igakordset kasutamist auto rattakoopaid, põhjaosa, lävekarpe ja uste sisepindu puhtaks pesta, on soovitav hoida sõiduk välitingimustes värske õhu käes.

Sõidukite pesu tuleks Põdersalu sõnul teha iga paari nädala järel, et eemaldada värvkatte mikropragudesse ja kereõõnsustesse kogunenud talvel teedele puistatavad kloriidid, mis sõiduki värvkatet ja metalli kahjustavad. «Määrdunud sõidukite puhul kasuta leotuspesuaineid, et mustus enne pesu sõiduki värvkatte küljest lahti leotada,» soovitas Põdersalu.

Pesemisvõimalusi on palju – võib käia mõnes autopesulas, kus meistrid sõiduki käsitsi läikima löövad, automaatses autopesulas, kus masinad autot puhtaks hõõruvad või selvepesulas, kus tuleb ise käed külge lüüa ja autolt mustus ja sool maha pesta. «Selvepesulate puhul on oluline, et pesuprogramm tuleb läbida vastavalt järjekorrale – nii toimivad pesuained efektiivsemalt,» selgitas Põdersalu ja märkis, et pesukeemiat tuleb kasutada vastavalt tootja poolt välja antud kasutusjuhendile, sest on oht kahjustada sõiduki plast- ja kroompindu.

Leotusvahendite puhul tuleks jälgida ka, et vahend ei satuks sõiduki tuledele, sest see kahjustab plastist laternaklaase ning need võivad praguneda.