Maanteeamet: last võiks seljaga sõidusuunas sõidutada vähemalt neljanda eluaastani

Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert Diana Okase sõnul avastati Rootsis juba 1960. aastatel seljaga sõidusuunas istumise eelised väikestele lastele. «Tänasel päeval sõidutavad peaaegu kõik rootslased oma alla nelja-aastaseid lapsi seljaga sõidusuunas ning tänu sellele on Rootsi lastega toimunud autoõnnetustes madalaimal kohal vigastuste ja surmade arvult Euroopas,» selgitas ta ja lisas, et Eestis aga vahetavad lapsevanemad pahatihti lapse turvaseadme suurema vastu liiga kiiresti. «See on ohtlik, sest lapse pikkusele ja kaalule mittevastav turvaseade ei kaitse last liiklusõnnetuse korral maksimaalselt. Kiputakse arvama, et laps on juba nii suur, et tal ei ole enam vaja turvaseadet kasutada, kuid reaalsuses jookseb turvavöö üle lapse kaela ning võib äkkpidurdusel tekitada talle raskeid vigastus.»