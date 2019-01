Ei tasunud ära: Sixt lõpetas jalgrataste rentimise Tallinnas

Sixti esindaja Balti maades, Arnis Jaudzemse sõnul lõpetati leping, et keskenduda äri põhiosale ehk lühiajalise autorendi ja auto liisimise täisteenuse pakkumisele. «Otsus mitte jätkata jalgratta rendi teenuse partnerluse pakkumist Tallinnas on tehtud arvestades ettevõtte eesmärke ja tulevasi sihte, millega kaasneb ressursside paigutus põhiteenuste pakkumisele,» selgitas ta.

Jalgrattarendi teenus on Tallinna elanikele ning külastajatele kättesaadav olnud 2016. aastast. Aktiivsel jalgratta hooajal olid rattad sõitjatele kättesaadavad 15 jaamas 24 tundi päevas. Jalgrattarendi teenus Tallinnas on osa rahvusvahelisest jalgrattarendi süsteemist Nextbike, mis on sellise teenuse maailma juhtivatest pakkujatest.